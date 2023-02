Byrd Dieser Regensburger Produzent ist für den Grammy nominiert

Von Regensburg nach LA: Beat-Produzent Byrd komponierte für Bad Bunny einen viralen Song und wurde jetzt für einen Grammy nominiert. Wir haben ihn gefragt, was das mit ihm macht – und wo er noch hin will.

Schon als Teenager tüftelte er im Kinderzimmer an Beats, schlug sich dann jahrelang mit Nebenjobs durch – um 15 Jahre später seinen Traum zu erreichen: Das ist die Geschichte von Beat-Produzent Byrd aus Regensburg. Der 30-Jährige produzierte für den puerto-ricanischen Mega-Star Bad Bunny den Hit "Yonaguni", der auf Spotify über eine Milliarde Mal gestreamt wurde.

Dafür wurde Leutrim Beqiri, wie Byrds bürgerlicher Name lautet, nun für einen Grammy nominiert. Kurz vor der Preisverleihung haben wir ihn in seinem Hotelzimmer in Los Angeles erreicht, jetlag-geplagt, aber voller Optimismus.

Zündfunk: Wie ist LA im Vergleich zu Regensburg?

Byrd: Es ist das erste Mal für mich und mein erster Tag, ich muss alles erst einmal kennenlernen. Europa und Amerika sind zwei verschiedene Welten, das ist ganz ganz anders. Aber um das vergleichen zu können, muss ich noch mehr Impressions sammeln und schauen, wie LA so ist. Es ist auf jeden Fall schön warm hier.

Was ist das für ein Gefühl jetzt für dich, eine Milliarde Klicks auf einen Song bekommen zu haben und für die Grammys nominiert zu sein?

Es fühlt sich noch wie ein Traum an, ich habe das noch gar nicht ganz realisiert. Nach so vielen Jahren das, wovon ich immer geträumt habe, jetzt endlich zu erleben, ist einfach unfassbar. Man fühlt sich einfach wie in einem Film. Ich bin hyped, und aufgeregt. Aus Regensburg zu kommen und mit den ganzen Stars auf dem roten Teppich stehen. Ich bin mega gespannt, was da alles passieren wird.

Wie hat denn deine Karriere angefangen, wie bist du zum Produzieren gekommen?

Ich habe in meinem Kinderzimmer angefangen. Schon immer, wenn ich Musik gehört habe, hat mich interessiert: Wie hat derjenige das gespielt? Was für ein Sound kommt da rein? Ich war nie so ein normaler Musik-Hörer, ich wollte einfach immer wissen, wie die das gemacht haben. Dann bin ich auf YouTube-Videos gestoßen, von Producern wie Ryan Leslie oder Timbaland, die großen Produzenten von damals.

Und dann habe ich mal einfach FL-Studio (das Kompositionsprogramm, Anm. der Red) runtergeladen. Das war damals noch FL Studio 5, jetzt gibt es mittlerweile die Version 21. Ich habe dann einfach mal angefangen, so aus Spaß damit rumzuspielen und gemerkt, okay, da kommt was raus, die Noten passen zusammen. Meinen Manager habe ich über Myspace kennengelernt, da waren wir beide 16. Seitdem habe ich einfach nie aufgehört, Musik zu machen.

Was sich glaube ich die meisten fragen: Wie bekommt man als noch relativ unbekannter Künstler in Deutschland Kontakte zur US-amerikanischen Szene?

Man muss einfach ein bisschen crazy sein, sagen wir mal so, man muss einfach versuchen, das Unmögliche zu schaffen. Wenn man das, was man liebt, jeden Tag macht, wenn der Wille da ist, der Glaube da ist, dann kann man einfach alles schaffen. Bei uns war das so. Wir haben einfach angefangen, die Beats und Melodien an verschiedene Künstler und Produzenten rauszuschicken. So ist das alles entstanden, durch die ganzen Connections dann. Glück spielt auch eine große Rolle. Aber man muss dafür halt auch hart arbeiten und einfach nie aufhören.

Und wie ist Bad Bunny speziell auf dich aufmerksam geworden?

Aufmerksam geworden ist der als ich angefangen habe, mit meinem Freund Smash David zusammenzuarbeiten. Ich habe mit ihm an dem Beat gearbeitet, der zum Song Yonaguni wurde. Er hat dann tatsächlich Bad Bunny ein Beat-Pack geschickt, 40 Stück, und aus denen hat er dann genau unseren Beat ausgewählt. Und innerhalb von drei Wochen ist der Song entstanden, weil der das einfach so krass gefeiert hat. Der wollte das direkt raushauen.

Welche Ambitionen hast du jetzt? Wo siehst du dich in ein paar Jahren?

Ich würde gerne mit Bad Bunny so weitermachen. Er ist einfach momentan der größte Weltstar, und ich liebe seine Musik. Mit ihm arbeiten wir noch an vielen weiteren Sachen. Wer mir gerade noch einfallen würde, ist vielleicht Travis Scott oder Drake. Da kommt vielleicht auch noch was, man weiß nie. Ich will einfach das machen, was ich liebe und nie damit aufhören. Und ich will so viele Menschen wie es geht inspirieren und zeigen, dass man einfach alles schaffen kann, dass nichts unmöglich ist.

Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Aber ich habe noch eine Frage: Hast du vor, erstmal noch in Regensburg zu bleiben, ist Regensburg jetzt das neue Pop-Mekka?