Feature mit Shirin David Rapperin Kitty Kat ist auf Platz eins der Charts - nach 13 Jahren Diskriminierung/Sexismus

Wer ist diese Kitty Kat? Eine Frage, die sich wohl viele junge Fans gestellt haben, als sie die neue Single ihres Idols Shirin David zum ersten Mal gehört haben. „Be A Hoe, Break A Hoe” heißt der neue Track. Er ist der aktuell erfolgreichste Song in Deutschland, steht auf Platz eins in den Charts. Ein knapp dreiminütiges feministisches Manifest auf heftigem Beat. Ein Song, der sich gegen die Diskriminierung von dicken Körpern und sexistische Diskriminierung einsetzt. Shirin Davids Feature Gast? Kitty Kat. Die schon vor 13 Jahren am Rappen war.