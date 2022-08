Meinung Rammstein an Silvester in München spielen zu lassen, ist ein Rückschlag für die Stadt

Rammstein an Silvester . Eines ist sicher: Das wird laut. Das nebenan stattfindende Tollwood-Festival kann da auf ein eigenständiges Musikprogramm verzichten. Und Münchner Konzertveranstalter fragen sich nun , warum bekommt Rammstein etwas, was wir nie bekamen – eine innerstädtische Fläche, um ein Konzert vor 145.000 Menschen auszurichten. Das ist ärgerlich für die Mitbewerber, noch ärgerlicher aber ist, wie die Stadt mit ihren Bürgerinnen und Bürger umgeht. Ein Teil von ihnen wird schlicht ausgesperrt.

Der städtische Raum wird kommerzialisiert

Die Theresienwiese mag für viele eine Brachfläche sein, für die Anwohner ist sie eine Möglichkeit, den Hund laufen zu lassen, zu skaten oder Kindern Fahrradfahren beizubringen. Das klingt banal. Aber die Münchner Innenstadt, vor allem aber das Westend-Viertel wurde massiv verdichtet in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Immer mehr Menschen für die verbliebenen Freiflächen. Stadt heißt aber nicht nur Wohnen und Arbeiten, sondern auch sich zu treffen oder schlicht abzuhängen. Räume, in denen kein Geld bezahlt, bei denen nichts verzehrt werden muss, werden seltener. Die Theresienwiese steht den Anwohnern wegen des Auf- und Abbaus des Oktoberfests monatelang nur eingeschränkt zur Verfügung. Der städtische Raum wird kommerzialisiert, durch Tollwood, durch die Wiesn und jetzt noch ein Mega-Konzert. Wo sollen an Silvester Jugendliche hin, die keinen Bock auf die Party ihrer Eltern haben? Aber auch nicht 50 Euro Eintritt für kommerzielle Silvesterparty bezahlen können?

Wem gehört die Stadt?

Ein Rückschlag für die Stadt

Klar ist, der Kommerzialisierungsdruck ist groß – nicht nur in München. Überall braucht es Bürgermeisterinnen und Stadträte, die Geld ausschlagen. Denn Menschen brauchen Platz, Stadtgemeinschaften brauchen Platz. Eine Gemeinschaft funktioniert nur, wenn sie allen einen Platz gewährt. Gerade auch denen, die nicht mithalten können. Die hat der Münchner Stadtrat gerade ausgesperrt. Nun haben wir Bürger 1. und 2. Klasse. Solche, die bezahlen können – und den Rest, den die Stadt nicht will. Die Entscheidung, Rammstein an Silvester auf der Theresienwiese in München spielen zu lassen, ist ein Rückschlag für die Stadt. Hoffen wir, dass andere Städte daraus lernen und ihre Gemeinschaft mehr schützen.