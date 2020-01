20 für 2020 Ralf Summer empfiehlt für 2020

Arlo Parks

Die 18-jährige Afro-Britin hat zwei EPs draussen. Dieses Jahr erwarten wir das Debüt der Londonerin, die von sich sagt, dass sie Frauen und Männer liebt. Und Poetry, soulige Beats und Rap. "I would write stories so detailed you could taste them, while maintaining the energy and life of the hip-hop I loved." There's a visual, almost cinematic quality to her writing too, which is born from her love of horror films, streetwear and abstract art.”

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Arlo Parks - Sophie

Meerkat Meerkat

Das Münchner Duo um LaBrassBanda-Drummer Manu DaColl und Joe Masi (Das Weisse Pferd) veröffentlicht immer am 16. des Monats einen Track im Netz. Mit “Eleganz” waren sie unsere Nummer 1 der Redaktionshitparade im September. Wir freuen uns schon auf die neuen Electro-Dub-Pop-Songs der Meerkatzen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Eleganz

Joesef

Man spricht ihn “Jo-esef”. Der junge Schotte hat eine erstaunliche Stimme. Wir denken vielleicht zuerst an eine Frau. Aber nicht unbedingt an Amy Whitehouse - mit der er schon verglichen wurde. Eher ein King Krule auf Neo-Soul.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Joesef - Play Me Something Nice (Official Lyric Video)

Das sind die Empfehlungen von Ralf Summer auf Spotify: Summer Recommends!