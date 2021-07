Neu im Streaming Questlove zeigt uns in "Summer Of Soul" das Schwarze Woodstock

1969 fand nicht nur das Woodstock-Festival statt, sondern auch das „Harlem Cultural Festival“ in New York City. 300.000 Besucher sahen sich die Konzerte von Stars wie Stevie Wonder, Sly & The Family Stone, Nina Simone u. v. m. an. Roots-Drummer Questlove hat die spät entdeckten Aufnahmen zu einem aufregenden Stück Popgeschichte montiert.

Der Untertitel des Films „Summer of Soul“ lautet: „When The Revolution Could Not Be Televised“. Er bezieht sich auf den berühmten Song von Gil Scott-Heron, der aussagen wollte, dass man für einen Aufstand schon seinen Hintern in Bewegung setzen müsse. Andererseits bezieht sich der Titel auf die Tatsache, dass es denjenigen, die 1969 beim „Harlem Cultural Festival“ mitdrehten, nicht gelang, ihr Material anschließend an einen Fernsehsender zu verkaufen. So blieben 40 Stunden Film jahrzehntelang in einer Abstellkammer stehen, bis sie nach dem Tod des Original-Produzenten Hal Tulchin dem Roots-Drummer Questlove zugespielt wurden. Der brauchte fünf Jahre, um aus dem vorhandenen Material einen Zwei-Stunden-Film zu basteln.

Questlove bei der Premiere Wir haben es hier mit einer sowohl akustisch als auch visuell hochwertigen Dokumentation zu tun. Hal Tulchin und sein Team drehten mit mehreren Kameras, was es Questlove möglich machte, „Summer of Soul“ anspruchsvoll zu schneiden. Das „Harlem Cultural Festival“ fand – anders als Woodstock – nicht auf wenige Tage komprimiert, sondern an zehn Wochenenden des Sommers 69 statt. Das Ergebnis ist ziemlich sensationell, zunächst einmal aus musikhistorischer Sicht.

Questlove geht es in „Summer of Soul“ auch um die politische Situation jener Zeit

Stevie Wonder, damals 19 Jahre alt, war einer von vielen Stars des Festivals, zu dem in erster Linie die Bewohner Harlems, also Afro-Amerikaner erschienen. Es ist allein schon interessant, die Kleidungs- und Haarmode des Jahres 1969 zu betrachten, die Afros und die afrikanischen Röcke, die damals wohl in Mode waren. Aber Questlove geht es in „Summer of Soul“ auch um die politische Situation jener Zeit. Es kommen ehemalige, in Ehren ergraute Besucher des Festivals zu Wort – und wir sehen Ausschnitte aus Nachrichtensendungen, die über ein Land in der Krise berichten. Aber auch Verlautbarungen der Black Panther Party.

Das Publikum des Harlem Cultural Festival 1969 1969 tobte der Vietnam-Krieg noch in voller Härte, trotz der Proteste der Student*Innen. Und die Black Panthers, die militante Selbst-Organisation der schwarzen Communities, wurde von Polizei und FBI mit allen Mitteln bekämpft. Die Morde am friedlichen Martin Luther King und an Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy hatten die amerikanische Nation 1968 ähnlich polarisiert wie die Black Lives Matter-Bewegung heute. Das Harlem Festival war einerseits dazu gedacht, die Leute ein bisschen von den Problemen abzulenken, sie andererseits aber auch für die richtige Sache zu agitieren, wie der Auftritt von Nina Simone beweist.

"You give me second class houses, second class schools, I think you think all colored people are just second class" Nina Simone

Sly Stone auf der Bühne des Harlem Cultural Festival Daneben gibt es spektakuläre Auftritte zu sehen von Bands wie den damals mega-angesagten Sly & The Family Stone, von Gladys Knight & The Pips, den Staple Singers und Bluesgigant B.B. King, aber auch von Jazzgrößen wie Hugh Masekela. Und die Königin der Gospelmusik, Mahalia Jackson, ist bei einem mitreißenden Auftritt zu sehen.

Das Harlem Cultural Festival wird auch „Black Woodstock“ genannt, war aber in Europa bisher so gut wie unbekannt. Das dürfte sich mit Questloves Film ändern. Denn auch Woodtstock wurde erst ein Jahr später zur Legende, als der Film über das Festival um die Welt ging und viel mehr Menschen erreichte als das Festival selbst.