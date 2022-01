Queere Katholik*innen "Ich will die Kirche für die Menschen retten, nicht für die Institution"

Vielen Menschen in der Katholischen Kirche leiden. Sie verstellen, verheimlichen, verstecken sich, um nicht verstoßen zu werden. Für Akzeptanz und Sichtbarkeit setzt sich Mara Klein ein, Mara ist eine nicht-binäre Person, Mara fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig, Maras Pronomen ist er*sie. Er*sie ist 25 und in den letzten Zügen des Lehramtstudiums für die Fächer katholische Religion und Englisch. Mara engagiert sich für die Rechte queerer Menschen in der katholischen Kirche, auf dem synodalen Weg. Der synodale Weg ist ein Reformprozess der deutschen Bischofskonferenz. Außerdem hat er*sie das Buch "Katholisch und Queer" mitgeschrieben.

Wir brauchen Begegnungen, und Räume für Begegnung und Aufklärung. Denn viele können sich das gar nicht vorstellen, dass es das heute noch gibt. Dass das Arbeitsrecht in Deutschland von der katholischen Kirche so gehandhabt wird. Dass eine queere Beziehung, eine queere Eheschließung ein Kündigungsgrund ist. Was sich ändern muss, haben wir in der Out in Church Kampagne zusammengefasst. Das sind sieben Forderungen, die wir an die katholische Kirche in Deutschland haben.