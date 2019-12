Alle Jahre wieder Das Zündfunk Punschkonzert mit Shari Vari und Meerkat Meerkat anhören

Das Zündfunk-Punschkonzert geht hiermit schon ins 8 Jahr: Mit Katmandu und DJ Tobi Kirmayer ging's 2012 los, seitdem knistern wir mit Euch bei Punsch, Plätzchen, Brezn und Bier im Studio 4.

Dieses Jahr geben uns die Ehre: Shari Vari und Meerkat Meerkat.

Das hatten wir schon lange nicht mehr: Meerkat Meerkat ist es gelungen gleich mit ihrem ersten Track: “Eleganz” die bayerische Nr. 1 unserer Redaktions-Hitparade zu werden. Das Münchner Duo hat ihn selbst veröffentlicht – Manu Da Coll (LaBrassBanda-Drummer, ex-Pollyester) und Joe Masi (ex-Das Weisse Pferd, nun Stadttheater Bamberg) machen alles DIY.



Sie lieben Elektronik, Dub und die Zahl "16" - darum veröffentlichten sie immer am 16. des Monats einen neuen Track auf ihrer Soundcloud-Seite. Gern geben sie Konzerte im Freien - und am liebsten CO2-neutral: z. B. mit Strom aus einem selbstbetriebenen Generator. Und: Meerkatzen mögen sie - weil die so ein tolles Sozialverhalten haben.

Das Duo Shari Vari machen es mit ihrem Track "Dance Alone" gleich nach und erobern mit ihrem Avantgarde-Pop unsere Oktober-Top-Ten.

Es schiebt (fast) wie ein Suicide/Miss-Kittin-Electro-Punk-Track. Aber auch auf den feierlichen Schlusssong „Not a Perfect Day“ oder auf den mitreissenden Opener ihres Debütalbums „Now“ freuen wir uns live: auf das famose „Out Of Order“.

Sophia Kennedy und Helena Ratka veröffentlichten vor vier Jahren ihre erste EP. "Life Should Be A Holiday" ist ein Taumeltanz zwischen Experimental-Pop und Dancefloor, der gleichermaßen mit den düsteren und humoristischen Facetten des Lebens spielt.

Kennengelernt haben sich die beiden im Umfeld des Hamburger Pudel Clubs. Qualität ist also garantiert und wir sind entzückt.