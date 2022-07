failfotheweek Gamer lieben es im Powerwash-Simulator sauber zu machen - warum zum Dreck nur?

Ein Vulkan hat eine amerikanische Vorstadtidylle eingestaubt und nun liegt eine dicke Schmutzschicht auf Motorrädern, Spielplätzen und Barbecue-Grills. Doch Gott sei Dank gibt es mich, und vor allem: meinen Hochdruckreiniger! Mit dieser Ariane5-Rakete unter den Putzgeräten und seinen insgesamt fünf Wasserstrahl-Stärken rücke ich aus und lasse mich auch nicht von besonders hartnäckigen Ablagerungen wie Schimmel einschüchtern. Und so fahre ich mit meinen Hochdruckstrahler an Camping-Markisen und Stoßstangen entlang und genieße die akkurate Hochdruckreiniger-Simulation.

Das drittbeste Spiel des Jahres

Und damit bin ich einer von vielen, vielen, vielen, vielen Zockern. Kein Quatsch: Der Powerwash-Simulator ist eines der Spielehighlights des Jahres 2022 . Auf der Gamer-Plattform Steam hat das Spiel 10 von 10 Sternen und so viele positive Bewertungen, dass es sich bis jetzt rein rechnerisch um das drittbeste Spiel des Jahres handelt. Spielen statt Spüli: Das Ganze macht, zumindest anfangs, so süchtig wie das Zerplatzen von Luftpolster-Folie und ist genauso befriedigend wie analoges Putzen. Der Unterschied: Hier muss man sich dabei nicht bewegen und der Wums vom Konsolen-Hochdruckreiniger fühlt sich weit besser an, als so ein nasser Mief-Schwamm. Der monotone Singsang der Putz-Maschine wirkt entspannend und ist so etwas wie die Computerspiel-Antwort auf ASMR-Videos, in denen irgendwelche Leute auf YouTube mit sanfter Stimme an Cellophantüten herumrascheln.

Aber warum verspüren so viele Menschen einen Nervenkitzel dabei, stundenlang am Bildschirm U-Bahn-Schächte, Skateparks oder Golfwägen abzuspritzen? Frage an den Psychologen Benjamin Strobel vom Portal „Behind the Screens“, auf dem sich alles um die Psychologie hinter Computerspielen dreht: "Das Abbrausen und Putzen im Spiel ist eine aus sich selbst heraus motivierende Tätigkeit. Wir brauchen hier keine externen Anreize wie Trophäen oder Highscore. Etwas fertig zu putzen ist in sich selbst befriedigend. Aus psychologischer Perspektive lässt sich der Erfolg vom Powerwash-Simulator also gut erklären. Die Tätigkeit ist überschaubar, also zeitlich und räumlich klar begrenzt, und man hat ein klares Ziel vor Augen. Außerdem sieht man sofort die Ergebnisse, also die Wirkung des eigenen Handelns. Das gelingt im Alltag oder bei der Arbeit nicht immer, wo Ziele und Erfolge oft auch in weiter Ferne liegen können."

Die Welt einmal durchschrubben - und dann ist wieder alles in Ordnung?

Das erklärt auch, warum der Powerwash-Simulator längst nicht das einzige Spiel ist, das unseren Putzfimmel triggert. Bereits 2015 ließ uns Viscera Cleanup Detail eine Raumstation von Alien-Resten befreien. Dieses Jahr sorgte Unpacking für Furore, hier packen wir Umzugskisten aus. Auf eine etwas abstraktere Weise geht es auch bei Tetris darum, Ordnung zu schaffen und dafür zu sorgen, dass der Becher schön leer bleibt. Ganz ähnlich bei vielen Shootern, wo wir mit dem Maschinengewehr großreinemachen. Der Powerwash-Simulator lässt uns also endlich und ohne Umwege das tun, was wir im Computerspiel am liebsten tun, aber in der Realität gerne sein lassen: sauber machen. Zudem trifft der Powerwash-Simulator einen Nerv der Zeit: Die Welt einmal ordentlich durchschrubben - und dann ist wieder alles in Ordnung.

Ein Drecksspiel!