Hamburger Godfather of Punk Wie Jens Rachut Generationen von Punk-Bands beeinflusst hat

"Branchenübliche Dinge wie Interviews und so haben wir nicht gemacht. Wir haben auch mal eine Platte vor den Sommerferien herausgebracht, was man natürlich nicht machen darf. Das war mir nicht so wichtig. Wichtig war mir, dass das Label keine Miese macht oder vielleicht ein bisschen Plus, was sie dann in andere Projekte stecken können."