Wie politisch ist der Körper?

"Wir haben schon während des Drehs gemerkt, dass es ein anderer Film wird. Dass es vor allem weniger um Porno, sondern mehr um Beziehung gehen wird. Und spätestens als ich das Material dann gesichtet habe, auch damals noch mit einer Editorin, mit der ich lange über den Schnitt gesprochen habe, die mir auch immer wieder gesagt hat: 'Joscha, das ist das Thema das Films' und uns darin bestärkt hat. Weil das so im Raum steht, und weil das so viel über unsere patriarchale Gesellschaft, über unsere sexistische und kapitalisitsche Gesellschaft aussagt, müssen wir das aufarbeiten.

Nice and decent at home

Alles fängt im Film ganz harmlos an. Jamie und Nico geben uns eine Roomtour durch ihr riesiges Haus. Erzählen, wie glücklich sie mit ihrer Situation sind und wie viel Geld sie verdienen. Und wir bekommen eine bunt-animierte Einführung in das harte Business der Online-Pornografie, exklusiv gesprochen von "how to sell drugs online fast"-Hautpdarsteller Maximilian Mundt: "Die meisten Pornos im Internet sind kostenlos aufrufbar auf sogenannten Tube-Seiten. Und trotzdem sind Pornos eine riesige Industrie, ein Multi-Milliarden-Dollar-Geschäft. 2015 wurde die weltweite Porno Industrie auf 97 Milliarden Dollar geschätzt."