Playlist Noe Noack

Donnerstag, 01. Dezember 2011

Sonofold: Better Be Riding With Me

Album: The Wolf Album

Bite063 Little Teddy Recordings

Peaking Lights: Tiger Eyes

Album: 936

NF-P, Not Fun

Scott Mathew: Devil's Only Child

Album: To Love is to live/To Receive is to give

GRCD736 Glitterhouse

Fugazi: Waiting Room

Album: Fugazi

Dischord30, Dischord

Fugazi: Give me the cure

Album: Fugazi

Dischord 30, Dischord

Peter Tosh: Stepping Razor

Album: Equal Rights

Col508047-9, Columbia/Sony

The Roots: I Remember

Album: Undun

Def Jam

David Lynch: Good Day Today

Album: Crazy Clown Time

SBESTCD46, Sunday Best