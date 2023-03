Playlist Ralf Summer

Freitag, 17. März 2023

David Bowie

Love Is Lost (Hello Steve Reich Remix by James Murphy)

Album: The Next Day (Extra Edition)

The Free Music

Mathasebnish

Album: Habibi Funk 021: The Free Music - Free Music (Part 1)

Analstahl

Nazi Punks & Babylon

Album: Pillepalle Gemüsehalle

Analstahl

Outro

Album: Pillepalle Gemüsehalle

Yves Tumor

Meteora Blues

Album: Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume

Trettmann & Kitschkrieg

6 Nullen

Album: Insomnie

Sofia Kourtesis

Madres

Single

Nathy Peluso

Estás Buenisimo

Single

Oska Wald

Ewas Bisher Geschah

Album: Motel Reno

FEH

Heads In The Clouds

Album: Right On Song

Sam Prekop & John McEntire

A Yellow Robe

Album: Sons Of

Cava

Many Nights

Album: Damage Control (Album Der Woche)

Tom Wu

He´s Lost

Album: Tom Wu Is Dead

Kapote

Brasiliko

Album: What It Is

Nappy Nina

Amen?

Album: Mourning Due

Rocket Freudental

Ihr Seid Alle Yogalehrer

Album: Erdenmenschen Weggetreten

Hans Nieswandt Feat. Dominik Otremba

Big Bright Street

Album: Flower Hans

Ol´ Dirty Bastard

Get Your Money ft Kelis

Album: Nigga Please