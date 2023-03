Playlist Ralf Summer

Freitag, 03. März 2023

Ice Spice

Bikini Bottom

Album: Like..?

Slowthai

Never Again

Album: Ugly

Jen Cloher

My Witch

Album: I Am The River, The River Is Me

Macklemore ft DJ Premier

Heroes

Album: Ben

De La Soul

Ring Ring Ring

Album: De La Soul Is Dead

De La Soul ft Q-Tip & Vinia Mojica

A Roller Skating Jam Named ´Saturdays´

Album: De La Soul Is Dead

Maniac x Funky Rob

Fast Or Slow

-

Die Sterne

Anfang Verpasst

Album: Wichtig

Denqq

Underachievers

Album: We Could Be Dead Soon

Weval

Changed For The Better

Album: Remember

Mira Mann

Arbeit

Album: Weich

Acid Arab

Ya Mahla feat

Album: Trois

Cpt. Yossarian

Zombie (In Dub) (Fela Kuti + Africa 70 - Cover)

-

Algiers

I Can´t Stand It feat Samuel T. Herring (Future Islands) + Jae Matthews (Boy Harsher)

Album: Shook

Kae Tempest

Nice Idea

Album: Nice Idea EP

Ren

Bittersweet Symphony (The Verve Retake)

Album: Video

Lael Naele

I am the River

Album: Star Eaters Delight

Fastmusic

Wow

-

Kerala Dust

Violet Drive

Album: Violet Drive