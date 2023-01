Playlist Tobias Ruhland

Dienstag, 03. Januar 2023

James Brown

Funky Drummer

Album: Greatest Breakbeats

Status Quo

Whatever you want

Album: Perfect Remedy

Beastie Boys

Hey Ladies

Album: Paul’s Boutique

Paul Weller

Up in Suze’s Room

Album: Heavy soul

Galactic

Second and Dryades feat. Big Thief Monk Boudreaux

Album: From the corner to the block

Paul McCartney, Beck

Find my way

Album: McCartney III Imagined

Brodsky Quartet

Dumptruck feat. Ron Sexsmith

Album: Moodswings

JD McPherson

Hey Skinny Santa!

Album: Socks

Elvis Presley

There’ll be peace in the valley (form e)

Album: Christmas Peace

Salò

Apollonia sitzt bei Edeka an der Kassa

Album: Apollonia sitzt bei Edeka an der Kassa

Deep Purple

Speed King

Album: Fireball/ in rock

Jimi Hering Experience

Schneeflöckchen Weißröckchen

Album: Weihnachtslieder und festliche Musik zur Heiligen Nacht