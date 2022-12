Playlist Ralf Summer

Samstag, 24. Dezember 2022

Brute Force Steel Bands of Antigua

Jingle Bells (Calypso)

Album: Mambos, Sambas, Meringues, Calypsos

The Soul Duo

Just A Sad Xmas

Just A Sad Xmas Single

James Brown

Go Power At Christmas Time

Album: Hey America Single

Desmond Dekker

Christmas Day

Album: V.A. Trojan Records Christmas Box Set

Yellowman

This Christmas

Album: V.A. Trojan Records Christmas Box Set

Jorge Ben

Natal Brasileiro

Album: Ben Brasil

Luca Argel

Natal, Natal

Album: Conversa De Fila

Marlene Dietrich

Der Trommelmann

Album: Die Neue Marlene

Low

Just Like Christmas

Album: Christmas Mini LP

The Coctails

First Snowball

Album: V.A. John Waters Christmas

Jimmy Donley

Santa Don´t Pass Me By

Alnum: V.A. John Waters Christmas

Bobby Hodge

Blue Christmas

Album: V.A. Christmas Dreamers Yuletide Country 1960-1972

Country Mike

Country Christmas

Album: Country Mike´s Greatest Hits

Rufus Wainwright & Sharon Van Etten

Baby It´s Cold Outside

Album: Christmas Rules

Manfred Krug

Mach´s Gut Ich Muss Gehen ft Beate Barwandt

Album: Greens

Yvonne Norrman

Rudolf Med Röda Mulen

Single

Mary Wells

Silent Night

Album: V.A. Must Be Santa! The Rounder Christmas Album

Celia Cruz

Jingle Bells

Album: Navidad en Cuba

Violeta Rivas con R. Pansera y su Orquestra

Navidas Bianca (White Christmas)

Album: Cantemus Navidad

The Salsoul Orchestra

You´re All I Want For Christmas ft Joceyln Brown

Album: Christmas Jollies 2

The Pogues

The Fairy Tale of New York ft Kirsty MacColl

Album: If I Should Fall From Grace With God

NRBQ

The First Noel

Album: Christmas Wish

NRBQ

Christmas Time Is Here

Album: Christmas Wish

Micah P. Hinson

Please Daddy, Don´t Get Drunk This Christmas

Album: I Lie To You

Jeb Loy Nichols

Christmas Total War

Album: Sings Songs, Tells Stories