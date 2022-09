Playlist Achim Bogdahn

Montag, 05. September 2022

Gardna

R.A.V.E.A.S.A.P.

Album: Time & Space

Confidence Men & CHAI

Angry Girl

Single

Kaskich

A bessas Baiern

Single

Wilco

Kamera (The Unified Theory Of Everything)

Album: Ashes Of American Flags

Billy Bragg

Mid Century Modern

Album: The Million Things That Never Happened

Byrd Dhillon

Missed The Sun

Single

Element Of Crime

Dieselben Sterne

Album: Lieblingsfarben und Tiere

Sleater Kinney

Little Babies

Album: Revenge Of The She-Punks

Coco

Rough Water

Single