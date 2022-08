Playlist Achim Bogdahn

Montag, 01. August 2022

The Kooks

Oasis

Album: 10 Tracks to Echo In The Dark

Nick Cave & The Bad Seeds

Breathless

-

Spaceheads

What does the money machine eat?

Album: Rust EP

U.S. Girls

So typically now

-

Plains

Problem with it

-

Atomic

Cry like a wolf (Mark Gardener Mix)

-

Central Cee

Doja

-

Beyonce

Break my soul

Album: Renaissance

Telquist & Some Sprouts

Bliss

.

Ciel

Baby don´t you know

-