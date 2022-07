Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 28. Juli 2022

Anne Paceo

Wide awake

Album: C.H.A.M.A.N.E.S

Funny Van Dannen

Keine Verbindung zu meiner Seele

Album: Kolossale Gegenwart

Funny Van Dannen

Wenn du zur Ruhe kommst

Album: C.H.A.M.A.N.E.S

$uicideboy$

Matte Black

Single

Megan Thee Stallion feat. Future

Pressurelicious

Single

The Koreatown Oddity

Fundrazors

Album: Is this for real?

Gentle Sinners

The Cries

These Actions cannot be undone

Lou Reed

Satellite of Love

Album: Transformer

The Delines

Surfers in Twilight

Album: The Sea Drift

Motherhood

Shuttered down

Winded