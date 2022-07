Playlist Ralf Summer

Freitag, 15. Juli 2022

XTC

This Is Pop

Album: White Music

Tami Nielson

Ain´t No Job

Album: Kingmaker

Interpol

Fables

Album: The Other Side of Make-Believe

Beabadoobee

The Perfect Pair

Album: Beatopia

Lizzo

About Damn Time

Album: Special

Lizzo

Everybody´s Gay

Album: Special

Lizzo

A Very Special Message From Lizzo

Album: Special

Lizzo

Break Up Twice

Album: Special

Steve Lacy

2gether (Enterluda)

Album: Gemini Rights

Steve Lacy

Cody Freestyle

Album: Gemini Rights

Kode 9

Lagrange Point

Album: Escapology

DJ A-L & Camp Lo

Bragg Town

-

Daphni

Cloudy

-

Double Exposure

My Love Is Free (Danny Krivit Edit)

Album: Salsoul Re-Edit Series Two: Danny Krivit

The Big Moon

Wide Eyes

Album: Here Is Everything

Neu!

Hallogallo

Album: Neu!

Gilla Band

Eight Fivers

-

Hijrock

Yahoo

-

Inga

Freaky Birds

-

Superorganism

It's Raining (feat. Stephen Malkmus & Dylan Cartlidge)

Album: World Wide Pop

Sault

Time Is Precious

Album: Air

Chronixx

Never Give Up feat Inflo

-

Travesía

En Este Momento

Album: Ni Un Minuto Mas De Dolor

Embryo

Besh

Album: Auf Auf