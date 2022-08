Playlist Ralf Summer

Dienstag, 16. August 2022

HOT CHIP

Colours

ROYAL TRUX

Juicy Juicy Juice

SOULS OF MISCHIEF

'93 'Til Infinity

INNER CITY

Good Life

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

Down On The Corner

THE RONETTES

Be My Baby

HALL & OATES

Maneater

BOB DYLAN

Spirit On The Water

TRAVELING WILBURYS

You Are Not Alone Anymore

HOT CHIP

Over and over