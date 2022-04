Playlist Ralf Summer

Freitag, 08. April 2022

Pavement

Major Leagues (Demo Version)

Album: Terror Twilight – Farewell Horizontal

Calexico

The El Burro Song

Album: El Mirador

Lassie Singers

Pärchenlüge

Album: Die Lassie Singers Helfen Dir

Kae Tempest

Time To Prove

Album: The Line Is A Curve

Wet Leg

Wet Dream

Album: Wet Leg

The Linda Lindas

Oh!

Album: Growing Up

Şatellites

Big Baglama

Album: Şatellites

Micah Shemaiah

Jamaica Jamaica

-

Soom T

Steps

Album: Good

The Primitives

The Ostrich

Album: The Velvet Underground: A Documentary Film by Todd Haynes

Malva

Baby

Album: Song

Mouse On Mars

Spatial Jitter (A)

Album: Spatial Jitter

Mouse On Mars

Dimensional People

Album: Dimensional People

Polica

Alive

Album: Madness

Father John Misty

Chloé

Album: Chloé and the next 20th Century

Horace Andy

This Must Be Hell

Album: Midnight Rockers

Africa Negra

Qua Na Bua Nega Fa

Album: Antologia Vol.1

Die Arbeit

Wir Wissen Nichts

Album: Wandel

Alabaster DePlume

A Gente Acaba (Vento Em Rosa)

Album: Gold