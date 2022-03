Playlist Ralf Summer

Freitag, 04. März 2022

Gabriels

Blame

Album: Bloodline EP

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Bel DeeWee

Album: Topical Dancer

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Ceci n'est pas un cliché

Album: Topical Dancer

Cat Power

What The World Needs Now

Album: Wanderer (Deluxe Edition)

RZA & DJ Scratch

Kaiju

Album: Saturday Afternoon Kung Fu Theater EP

King Hannah

A Well-Made Woman

Album: I'm Sorry, I Was Just Being Me

Douglas Dare

The Joy In Sarah's Eyes

Album: Milkteeth

Stromae

Alors

Single

Stromae

Riez

Album: Multitude

Arcade Fire

Intervention

Album: Neon Bible

Rosalía

Chicken Teriyaki

Single

Teno Afrika

AK Love

Album: Where you are

YĪN YĪN

Nautilus

Album: The Age of Aquarius

Mittekill

Die Leute aus dem Internet

Album: Phantom Club

Nilüfer Yanya

The Dealer

Album: Painless

Big Thief

Change

Album: Dragon New Mountain I Believe In You

Dominik Eulberg

Schwarzhalstaucher

Album: Avichrom

Alabaster dePlume

Don't Forget You're Precious

Album: Gold

Metronomy

Things Will Be Fine

Album: Small World