Playlist Ralf Summer / Christos Davidopoulos

Freitag, 24. Dezember 2021

Fairuz

Jingle Bells

Album: Christmas Hymns

Ray Charles

Little Drummer Boy

Album: The Spirit Of Christmas

Holly Golightly & Greenhornes

Little Stars

Album: A Damaged Christmas Gift For You

Duke Pearson

Sleigh Ride

Album: Merry Ole Soul

Sharon Van Etten

Silent Night

Single

The Staple Singers

Go Tell It On The Mountains

Album: The Twenty-Fifth Day Of December

She & Him

Last Christmas

Single

Jannis Charalampidis

Christós Jenate - Christmas Carol

Album: V.A. Songs Of Pontus / Pontus Sarkilari

Jannis Charalampidis

Ai Vassilis erhete - New Year's Carol

Album: V.A. Songs Of Pontus / Pontus Sarkilari

Brian Wilson

What I Really Want For Christmas

Single

Lucinda Williams

Merry Christmas (I don't wanna fight tonight

Album: Lu's Jukebox 5

Blondie & Fab 5 Freddy

Yuletide Throwdown - Cut Chemist Remix Radio Edit

Album: Maxi

Billie Holiday

Bless The Child

Album: The Billie Holiday Songbook

The Soul Stirrers

Christmas Means Love

Single

Gloria Lynne

On Christmas Day

Single

The Silvertones

Bling Bling Christmas

Album: V.A. Christmas Greetings

Toots & The Maytals

Christmas Feeling Ska

Album: V.A. Christmas Greetings

Nilsson

Remember (Christmas)

Single

Shane Mac Gowan & The Popes

Christmas Lullabye

Album: EP 96

Fear

Fuck Christmas

Album: The Record (Bonus-Single)

Hesitation

Silent Night

Album: The Last Christmas

Don Marco

Weihnachten (Und Ich Hab Noch Kein Geschenk)

Album: Song

Alba Wilczek unplugged

River

Album: Song