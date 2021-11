Playlist Ralf Summer

Freitag, 26. November 2021

Bei Ru

Mezze Plate

Album: GOODHUMMUS Vol. 7 & 8: The Mid East

Der Plan

Da vorne steht ne Ampel

Single

El Michels Affair

Uncut Gen

Album: The Abominable EP

El Michels Affair

Nasir

Album: The Abominable EP

Nell & The Flaming Lips

The Ship Song

Album: Where the Viaduct Looms

DAF/Deutsch-Amerikanische-Freunschaft

Der Mussolini

Album: Das Ist DAF (Alles Ist Gut)

Robert Görl & DAF

Ein Kind Aus Dem Ratinger Hof

Album: Nur Noch Einer

Robert Görl & DAF

Erste DAF-Probe

Album: Nur Noch Einer

Robert Görl & DAF

Wir Wind Wild

Album: Nur Noch Einer

Robert Görl & DAF

Das Pur Pur Rot

Album: Nur Noch Einer

Ton Steine Scherben

Macht Kaputt Was Euch Kaputt Macht

Album: Warum Geht Es Mir So Dreckig

Der Plan

Da vorne steht ne Ampel

Single

Little Harada

Worries And Problems

Album: Worries And Problems EP

Adam Green

Red Copper Room

Single