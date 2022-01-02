Bayern 2 - Zündfunk

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Playlist Barbara Streidl

Stand: 02.01.2022

Playlisten | Bild: BR

02 Januar

Sonntag, 02. Januar 2022

Derya Yildirim & Grup Simsek
Gurbet
Nem Kaldi

Altin Gün
Maçka Yolları
Yol

J Balvin
Blanco
Colores

Yemi Alade
Johnny
Single

Roger Fakhr
Lady Rain
Fine away

Santrofi
Kwaa Kwaa
Santrofi

Derya Yildirim & Grup Simsek
Oy oy Emine
Single

Slayer
Angel of death
Reign in blood

Altin Gün
Yüce Dağ Başında
Yol

Ebow
K4L
K4L

Derya Yildirim & Grup Simsek
Haydar Haydar
Dost 1

Derya Yildirim & Grup Simsek
Oy oy Emine
Single

J Balvin & Willy William
Mi Gente
Single

Luis Fonsi feat. Daddy Yankee
Despactio
Bravo Hits 2017

Burna Boy
Wonderful
Twice as tall

Drake featuring Wizki & Kyla
One Dance
Single

Ed Sheeran
Shape of You
Single

Burna Boy
Wonderful
Twice as tall

Tekno · Lord Afrixana · Mr Eazi · Yemi Alade
Don't Jealous Me
The Lion King: The Gift

Burna Boy
Wonderful
Twice as tall

Khyam Allami
Naghmat Tahrir
Resonance/Dissonance

Secret Chiefs 3/Ishraqiyun
Spiritus Intelligentsiae: Jophiel
Perichoresis

Khyam Allami
778956 (Apotome)
Single

Deena Abdelwahed
Jalel Brick Rrumi
Single

Rosalia
Que se Muere se Muere
Single

Rosalia & J Balvin feat. El Guincho
Con Altura
Single

Mdou Moctar
Taliat
Afrique Victime

Disco Vumbi
Didi At Night
Boutiq Electroniq

Santrofi
Kwaa Kwaa
Santrofi


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