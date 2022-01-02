Playlist Barbara Streidl
02. Januar
Sonntag, 02. Januar 2022
Derya Yildirim & Grup Simsek
Gurbet
Nem Kaldi
Altin Gün
Maçka Yolları
Yol
J Balvin
Blanco
Colores
Yemi Alade
Johnny
Single
Roger Fakhr
Lady Rain
Fine away
Santrofi
Kwaa Kwaa
Santrofi
Derya Yildirim & Grup Simsek
Oy oy Emine
Single
Slayer
Angel of death
Reign in blood
Altin Gün
Yüce Dağ Başında
Yol
Ebow
K4L
K4L
Derya Yildirim & Grup Simsek
Haydar Haydar
Dost 1
Derya Yildirim & Grup Simsek
Oy oy Emine
Single
J Balvin & Willy William
Mi Gente
Single
Luis Fonsi feat. Daddy Yankee
Despactio
Bravo Hits 2017
Burna Boy
Wonderful
Twice as tall
Drake featuring Wizki & Kyla
One Dance
Single
Ed Sheeran
Shape of You
Single
Burna Boy
Wonderful
Twice as tall
Tekno · Lord Afrixana · Mr Eazi · Yemi Alade
Don't Jealous Me
The Lion King: The Gift
Burna Boy
Wonderful
Twice as tall
Khyam Allami
Naghmat Tahrir
Resonance/Dissonance
Secret Chiefs 3/Ishraqiyun
Spiritus Intelligentsiae: Jophiel
Perichoresis
Khyam Allami
778956 (Apotome)
Single
Deena Abdelwahed
Jalel Brick Rrumi
Single
Rosalia
Que se Muere se Muere
Single
Rosalia & J Balvin feat. El Guincho
Con Altura
Single
Mdou Moctar
Taliat
Afrique Victime
Disco Vumbi
Didi At Night
Boutiq Electroniq
Santrofi
Kwaa Kwaa
Santrofi