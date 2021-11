Playlist Tobias Ruhland

Dienstag, 02. November 2021

Black Country, New Road

Chaos Space Marine

Album: -

Tu Fawning

I know you know

Album: Hearts on hold

Georg Kreisler

Wenn alle das täten

Album: Allein wie eine Mutterseele

Euroteuro

Wenn alle das täten

Album: Volume II

Yaeji & OHHYUK

29

Album: Year to Year /29

Swindle

Blow ya trumpet (feat. knucks, ghetts, akala & kojey radical)

Album: THE NEW WORLD

Joan As Police Woman / Tony Allen / Dave Okumu

Take me to your leader

Album: The solution is restless

Franz Ferdinand

Do you want to

Album: Do you want to

Bicep

Apricots

Album: Isles