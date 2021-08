Playlist Judith Schnaubelt

Donnerstag, 12. August 2021

DJ Shadow

Changeling

-

Guru

Hood dreaming (CD Version 7.0 The Street Scriprores)

Version 7.0 The Street Scriprores

Lonnie Liston Smith

Expansion

Expansions

Gangstarr

Just get a rap

Step in the Arena LP

Steve Miller Band

Fly like an eagle

Greatest Hits 1976-1986

The Emotions

Echo

-

Maze

Before I let go

The Greatest Hits Of Maze feat. Frankie Beverly

Funkadelic

Flashlight

Tear The Roof Off

Herbie Hancock

Rockit

The Best Of 1980-1990

Boz Scaggs

Low down

Silk Degrees

James Brown

Soul power

Soul Brother No. 1