Playlist Tobias Ruhland

Dienstag, 22. Dezember 2020

Soom-T

Far From Home

Album: The Arch

Glass Animals

Gooey (Instrumental)

Album: Zaba

Myrkvi

Skyline

Album: Skyline

Bacao Steell & Rhythm Band

Pimp (Musikbett)

Album: 55

Roosevelt

Sign

Album: Sign

The Pioneers

At The Club

Album: Best Of The Pioneers

IDLES

Grounds

Album: Ultra Mono

Ava Vegas

I’ll Be Your Mirror

Album: Ava Vegas

Young Marble Giants

N.I.T.A.

Album: Colossal Youth

Meerkat Meerkat

One Piece For Synthesizer

Album: One Piece For Synthesizer

The Düsseldorf Düsterboys

Teneriffa (feat. HackBrad Pitt)