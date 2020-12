Playlist Benedikt Mahler

Sonntag, 06. Dezember 2020

Adam Nordén (1971-) Karzan Mahmood Hussein

Hidden stairs

Album: Noir

Jehnny Beth

Heroine

Album: To Love Is To Live

The Stranglers

No More Heroes

Album: The UA singles 1977-1982

Acid Pauli

No Kick, No Cry

Album: MOD (2LP+MP3)

Acid Pauli

Quantize_Hell

Album: MOD (2LP+MP3)

Acid Pauli

Du Brecht, ich Dub

Album: MOD (2LP+MP3)

Kruder & Dorfmeister

One Break

Album: 1995

Kruder & Dorfmeister

King Size

Album: 1995

Michael Kiwanuka

Hero

Album: KIWANUKA

Acid Pauli

Intellijel Bell

Album: MOD (2LP+MP3)

Acid Pauli

Europe Is Lost

Album: Let them eat chaos