Playlist Tobias Ruhland

Sonntag, 13. Dezember 2020

Lars Kurz

Synthetic texture 3 (c)

Album: Synthetic textures

Ensemble

ARD-Labelmusik Fit for purpose

Album: Artisan crafts

Apparat

Goodbye

Album: The devil's walk

Michi Körner

Getting Prepared

Album: Tensions - Music for film

Ensemble

Perfect rotation (b)

Album: Engineering science

Ensemble

Unfolding feelings (b)

Album: Factual underscores

Ensemble

Nuits des noces

Album: Labyrinth

Barenaked Ladies

Big Bang Theory Theme

Album: Hits from yesterday & the day before

Luc Pisco

Dramedy in minitiature (d)

Album: Pizzicato deluxe

BadBadNotGood

Weight Off

Album: 99,9%

Ensemble

Matrix matching

Album: Engineering science

Ensemble

Nuits des noces

Album: Labyrinth

V.A.

Patrick Carney: Bojack’s Theme

Album: Bojack Horseman

V.A.

Amie Doherty: Montony of life

Album: Undone Soundtrack

Laurent Cohen Salmon/Fradji Marshall

Jour triste

Album: Jardin des sens

V.A.

Crazy Ex-Girlfriend Theme

Album: Crazy Ex-Girlfriend Soundtrack

Ensemble

Nuits des noces

Album: Labyrinth

V.A.

Rachel Bloom: A Diagnosis

Album: Crazy Ex-Girlfriend Soundtrack

Luc Pisco

Dramedy in minitiature (d)

Album: Pizzicato deluxe

Luc Pisco

Bonsai dub

Album: Pizzicato deluxe

Lars Kurz

Parallelism A

Album: Neutral Motion

Ensemble

Nuits des noces

Album: Labyrinth

Ensemble

ARD-Labelmusik Fit for purpose

Album: Artisan crafts

Ensemble

Perfect rotation (b)

Album: Engineering science

V.A.

Graham Coxon: Walking All Day

Album: The end of the f***ing world (Soundtrack)

Ensemble

Rework It

Album: Artisan crafts

Apparat

Goodbye

Album: The devil's walk

El Michels Affair

Rubix

Album: Adult Themes