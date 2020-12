Playlist Achim Bogdahn

Montag, 30. November 2020

Tom Astor

Winterzeit, Glatteiszeit

Album: Trucker Weihnacht

Bleached

Jingle Bells

Single

Daniel Avery

Illusion Of Time

Album: Illusion Of Time

DJ Hell

The revolution will be televised

Album: House Music Box

The Go! Team

Look outside a new year´s coming

Single

Der Plan

Die Paranoia-kritische Methode

Album: Es ist eine fremde und seltsame Welt

Megan Thee Stallion

Circles

Album: Good News

Akne Kid Joe

Give never up a fight

Album: Karate Kid Joe

Red On

Waters (Golden Diskó Ship Remix)

Single

Dirty Projectors

My Possession

Album: Ring Road EP

Calexico

Hear The Bells

Single

Chubby & The Gang

All Along The Oxbridge Road

Album: Speed Kills

The Magic Gang

Somebody like you

Single