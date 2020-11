Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 26. November 2020

Megan Thee Stallion

Do it on the Tip

Album: Good News

Common feat. PJ

What do you say (Move it Baby)

Album: A beautiful Revolution (Part1)

O`Sisters

Layo

Album: Unity is Power

El Perro del Mar

Free Lsnd

Album: Free Land EP

Angel Bat Dawid

Dr. Wattz n’ em

Album: Live

The Dirty Knobs

Fuck that Guy

Album: Wreckless Abandon

Calexico

Happy Xmas (War is over)

Single

Maximo Park

Baby, sleep

Single

Bicep feat.Clara La San

Saku

Single