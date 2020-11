Playlist Roderich Fabian

Sonntag, 15. November 2020

Alex Banks

Tephra

Album: Tephra EP

Kendrick Lamar

Black Panther

Album: Black Panther - Original Soundtrack

Kanye West

New Slaves

Album: Yeezus

James Brown

Say it loud I’m black and I’m proud

Album: Star Time

Quincy Jones

Sanford & Son Theme

Single

Curtis Mayfield

Superfly

Album: Superfly - Original Soundtrack

Sonia Sanchez

Blk/Woooomen/Chant

Album: A Sun Lady for all Seasons reads her Poety

Public Enemy

Fight the Power

Album: Def Jam Music Group (Compilation)

Erykah Badu

Hollywood

Album: Bamboozled - Original Soundtrack

Kendrick Lamar

Humble

Single

Sun Ra Arkestra

Seductive Family

Album: Swirling

Childish Gambino

Redbone

Single

J Dilla

King

Album: Jay Stay Paid

Janelle Monae

Ghetto Woman

Album: The Electric Lady