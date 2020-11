Playlist Ann-Kathrin Mittelstrass

Mittwoch, 04. November 2020

Childish Gambino

This is America

Single

Veli

Golden

Single

Bon Iver

PDLIF

Single

Davie Bowie

Lazarus

Album: Blackstar (Bett/Instrumental)

Anohni

I will Survive

Single

Anohni

Hopelessness

Album: Hopelessness

Glass Animals

Gooey

Album: Zaba

Kiwi Jr.

Undecided Voters

Single

LeRoy

Happened from the Void

Album: Bambadea

Bright Eyes

Miracle of Life

Single

TV Priest

Decoration

Single

DJ Hell

Mit Dir

Album: Zukunftsmusik

Tierra Whack

Dora

Single

Oneohtrix Point Never

No Nightmares feat. The Weeknd

Album: Magic Oneohtrix Point Never

Sun Ra Arkestra

Sea of Darkness/Darkness

Album: Swirling