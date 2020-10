Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 22. Oktober 2020

Woodkid

Goliath

Album: S16

Die Ärzte

Morgens pauken

Single

Dominique Fils-Aimé

Love Take over

Single

Sharon Jones & The Dap-Kings

Little by litte

Single

Dirty Projectors

Lose your Love (Chromeo Remix)

Single

Loma

Half Silences

Album: Don’t shy away

Clap Your Hands Say Yeah

Thousand Oaks

Single

Kevin Morby

Wander

Album: Sundowner