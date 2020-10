Playlist Noe Noack

Mittwoch, 14. Oktober 2020

Shanique Marie: Freak

Album: Freak

Akne Kid Joe: Sarah(Frau, auch in ner Band)

Album: Die große Palmöllüge

Roisin Murphy: We Got Together

Album: Roisin Machine

Joni Mitchell: Ladies Of The Canyon

Album: Ladies Of The Canyon

Idles: Carcinogenic

Album: Ultra Mono

Idles: Mr. Motivator

Album: Ultra Mono

Fun Boy Three: The Lunatics(Have Taken Over The Asylum)

Single

Oasis: Whatever

Single