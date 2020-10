Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 08. Oktober 2020

Hello Forever: I’m feeling it

Album: Whatever it is

Sa-Roc: Dark Horse

Album: The Sharecropper’s Daughter

Mina Tindle: Jessa

Album: Sister

Friedemann Weise: Badekappe

Album: Das weise Album

Max Goldt: Monolog des morganatischen Maurers

Album: Draußen die herrliche Sonne (Extrakt)

Butzmann/ Kapielski: Rolle der Frau

Album: War Pur War

Stereofysh: Tiny Revolution

Album: Tiny Revolution

Phoenix Foundation: Landline

Single

Pose Dia: Spacerine

Album: Front View