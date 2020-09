Playlist Tobias Ruhland

Dienstag, 15. September 2020

Cayucas

California Girl

Album: California Girl

Glass Animals

Gooey

Album: Zaba

Die Goldenen Zitronen

Es nervt

Album: More than a feeling

Soom-T

Love The People

Single: The Arch

Peaches

Fuck The Pain Away

Album: Pay close attention: XL Recordings

Temples

Paraphernalia

Album: Paraphernalia

Pollyester

In My Boots

Album: City of O

Angel Olsen

Lark Song

Album: Whole New Mess

Woodkid

Pale Yellow

Album: Pale Yellow