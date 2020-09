Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 10. September 2020

Chuck Prophet

Get off the Stage

Album: The Land that Time forgot

Nick Cave

Galleon Ship

Album: Idiot Prayer

Bill Callahan

Cowboy

Album: Gold Record

Bryony Jarman-Pinto

Sour Face (Dego Remix)

Single

Kool & The Gang

Fresh

Album: Best of Kool & The Gang

Jacob Collier

Count the People

Album: Djesse Vol.3

The Flaming Lips

When we die when we’re high

Album: American Head

Oumou Sangaré

Kamelemba

Album: Acoustic