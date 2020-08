Playlist Ralf Summer

Freitag, 14. August 2020

Kokoroko

Abusey Junction

EP: Kokoroko

Hobie

j´accuse

Album: Strugglebus Vol.1

Oscar Jerome

Sun For Someone

Album: Breathe Deep

Son Lux

Plans We Made

Album: Tomorrows 1

Sufjan Stevens

Video Game

Album: Acension

Carsten & Carsten

Ich mag Leute!

Single

Whitney

A.M. AM

Album: Candid

Sa-Roc

Deliverance

Album: The Sharecropper´s Daughter

LIV.E

Lessons from my mistakes...but I lost your number

Album: Couldn´t Wait To Tell You

Alex Izenberg

Disraeli Woman

Album: Caravan Chateau

Hudwon Mohawke

Tar

Album: B.B.H.E.

Trace Mountains

Fallin´ Rain

Album: Lost In The Country

Cults

No Risk

Album: Host

Busty And The Bass

Baggy Eyed Dopeman ft George Clinton

Album: Eddie

Anderson .Paak

Lockdown (Remix) ft JID, Noname & Jay Rock

Single

Hobie

Geh Weg

Single

Pirx

K

Album: Pirx Tape

Pirx

To Move In Herds

Album: Pirx Tape

Pirx

Solveig

Album: Pirx Tape

Pirx

Hot Cell

Album: Pirx Tape

Romare

The River

Album: Home (Album Der Woche)

Inventions

Outlook for the Future

Album: Continuous Portrait

SW.

øpenJA[zzz…]

Album: Night

A. A. Williams

All I Asked For (Was To End It All)

Forever Blue