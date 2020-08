Playlist Ralf Summer

Samstag, 15. August 2020

Joy Division

Atmosphere

Album: Substance

Joy Division

Walked In Line

Album: Still

David Bowie

Warszawa

Album: Low

Joy Division

Disorder

Album: Unknown Pleasures

Joy Division

She's Lost Control

Album: Unknown Pleasures

Joy Division

Exercise One

Album: Still

Joy Division

Shadowplay

Album: Unknown Pleasures

Joy Division

Transmission

Album: Substance

Joy Division

Dead Souls

Album: Substance

Joy Division

New Dawn Fades

Album: Unknown Pleasures

Joy Division

Isolation

Album: Closer

Joy Division

Heart And Soul

Album: Closer

New Order

Your Silent Face

Album: Power, Corruption & Lies

Joy Division

Love Will Tear Us Apart

Album: Substance