Playlist Noe Noack

Mittwoch, 29. Juli 2020

Fontaines D.C.

A Hero’s Death

Album: A Hero’s Death

Caribou

Mars

Album: Our Love

Denai Moore

Cascades

Album: Cascades

Glass Animals

Gooey

Single

Sandra Hüller

Tell her

Album: Be your own prince

Sandra Hüller

The One

Album: Be your own prince

Patrice feat. Mr. Eazi

Tall Shade

Single

Pantha Du Prince

The Splendour

Single

Jaz Elise

Rock And Groove

Album: Rock And Groove E.P.

Eastman feat. Fernando Kep

Ourobouros

Album: Prole & threat

Caribou

Mars

Album: Our Love

Johnny & The Yooahoos

Will You Lend Me Your Heart

Album: A Day With Louise