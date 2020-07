Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 02. Juli 2020

Das Rolf-Reinhold-Ensemble

Yes Sir, that’s my Baby

Album: Das neue Barmusik Album

Barbarossa

Make it through

Single

Khruangbin

Pelota

Album: Mordechai

Das Rolf-Reinhold-Ensemble

Cielito Lindo

Album: Das neue Barmusik Album

Walter-Pons-Trio

Johnny Guitar

Album: Das neue Barmusik Album

Keleketla!

Future Toyi Toyi

Album: Keleketla!

Keleketla!

International Love Affair

Album: Keleketla!

Dirty Projectors

Self Design

Album: Flight Talk EP

3 South & Banana

3S & B

Album: 3 South & Banana

This is the Kit

This is what you did

Single

Sweet Spirit

Fingerprints

Album: Trinidad