Playlist Noe Noack

Mittwoch, 01. Juli 2020

Blondie

X-Offender

Album: Blondie

Plastic Bertrand

Tout petit La Planete

Album: J'te Fais Un Plan

Blondie

Call me (extended Mix)

Single

Sports Team

Here’s The Thing

Album: Deep Down Happy

Haim

The Steps

Album: Women in Music Pt.III

Dennis Brown Dubwise

Take A Dub

Album: Dennis Brown in Dub

That Dog

Never Say Never

Album: Retreat From The Sun

Khruangbin

Time(You and I)

Album: Mordechai

Jay Daniel

Knowledge Of Selfie

Album: Broken Knows

Sofia Portanet

Wanderratte

Album: To Be Rich(Should Be A Crime)

Jeb Loy Nichols

To Be Rich (Should Be a Crime)

Longtime Traveller