Playlist Alexandra Distler

Sonntag, 14. Juni 2020

Dominik Eulberg

Eintagsfliege

Album: Mannigfaltig

Danny Bensi and Saunder Jurriaans

Clearing The Club'

Album: Ozark Seasons 1 & 2 (Original Soundtrack)

Ellen Allien &Apparat

Bubbles

Album: Orchestra Of Bubbles

Trentemøller

Morphine (Original Mix)

Album: Morphine

Fiona Apple

For her

Album: Fetch the bolt cutters

Danny Bensi and Saunder Jurriaans

Discoveries

Album: Ozark Seasons 1 & 2 (Original Soundtrack)

Hurray For The Riff Raff

Pa'lante

Album: The Navigator

Danny Bensi and Saunder Jurriaans

Worse Than Dad

Album: Ozark Seasons 1 & 2 (Original Soundtrack)

Rapsody

Nina

Album: Eve