Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 18. Juni 2020

Norah Jones: How I weep

Album: Pick me up off the Floor

Liam Gallagher: Some might say

Album: MTV Unplugged – Live in Hull

Savages: I need something new

Album: Adore Life

Jehnny Beth: Human

Album: To love is to live

Coriky: Clean Kill

Album: Coriky

Fugazi: Waiting Room

Album: Fugazi EP

Phoebe Bridgers: Graceland Too

Album: Punisher

Bob Dylan: Goodbye Jimmy Reed

Album: Rough and rowdy Ways