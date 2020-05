Playlist Noe Noack

Mittwoch, 27. Mai 2020

Jade Hairpins

(Don’t break my) Devotion

Album: Harmony Avenue

Prins Thomas

Örkenvandring

Album: Prins Thomas

Candi Staton

I’d Rather Be An Old Man’s Sweetheart (Than A Young Man’s Fool)

Album: Candi Staton

Kamaal Williams

One More Time

Single

Ferge X Fisherman

Drunk On The Moon

Single

AME

Positivland

Album: EP

Mammut

Mammut Ecstasy 71

Album: Mammut

Mark Lanegan

Bleed All Over

Album: Straight Songs Of Sorrow

Pantha Du Prince

The Splendour

Single

Lila Ike

Solitude

Album: The Experience

Die Erde

Leben den Lebenden

Album: Maxi-Single/Die Liebe frisst das Leben (Soundtrack)