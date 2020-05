Playlist Achim Bogdahn

Montag, 25. Mai 2020

Khruangbin: So we won´t forget

Album: (Single)

Night Time Stories/ Dead Oceans

Telquist: Taste

Album: (Single)

Blickpunkt Pop

Acid Pauli/ Nico Stojan: Flying Lizard

Album: (Single)

Ouie

Ferge X Fisherman: Backstage

Album: Blinded by the neon

Ferge X Fisherman

A Tale Of Golden Keys: Manic

Album: (Single)

Listenrec/Broken Sillence

Glok: Pulsing

Album: Dissident

Bytes

Katie Von Schleicher: Wheel

Album: Consummation

Ba Da Bing Bing

The Magnetic Fields: Death Pact

Album: Quickies

Nonesuch

The Magnetic Fields: Castles Of America

Album: Quickies

Nonesuch

Jeff Rosenstock: Monday at the beach

Album: No Dream

Quote Unqute

Owen Pallett

Album: Island

Secret City Recordings

Sleaford Mods: Tied up in Nottz

Album: All That Glue

Rough Trade

Medhane: Allegedly

Album: (Single)

2020 TBHG

Becca Mancari: Hunter

Album: (Single)

Captured Tracks

Gordi: Sandwiches

Album: Volcanic EP

Jagjaguwar