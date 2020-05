Playlist Ralf Summer

Freitag, 22. Mai 2020

Badly Drawn Boy

Once Around The Block

Album: The Hour Of The Bewilderbeast

Dubvisionist

Long Reasoning Dub FM13

Album: Dubvisionist presents PFL Dubsessions

Badly Drawn Boy

Tony Wilson Said

Album: Banana Skin Shoes

Khruangbin

So We Won´t Forget

Album: Mordechai

Tkay Maizda

Shook

Single

Marcia Griffiths

Feels Like Jumping

Album: Naturally

Nidia

Capacidadas

Album: Nao Fales Nela Que A Mentes

Ferge X Fisherman

Drunk On The Moon

Album: Blinded By The Neon

Angela Aux

Killer Dub (by Angela Aux & Sam Irl)

Single

Aarp

There is no alternative [M. Thatcher]

Album: Propaganda

R. A. P. Ferreira

Laundry

Album: Purple Moonlight Pages

Patricia

Turtle Funk

Album: Maxyboy

Park Hye Jin

Like This

Album: How Can I EP

Mira Mann

Einfach

Album: Ich Mag Das EP

Mira Mann

Schau mir in die Augen

Album: Ich Mag Das EP

INGA

Frau Adolf

Album: Tears & Teeths

Owen Pallett

A Bloody Morning

Album: Island

Thao & The Get Down Stay Down

Temple

Album: Temple (Album Der Woche)

テニスコーツ & yumbo / Tenniscoats & yumbo

しろいもの / Shiroimono

Album: V.A. Minna Miteru – A Compilation of Japanese Indie Music

Leviticus

Burial

Album: V.A. Black Riot – Early Jungle Rave & Hardcore

Peter Thomas & Mocambo Astronautic Sound Orchestra

Space Patrol (Orion 2016)

Single