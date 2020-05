Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 30. April 2020

Hinds

Just like Kids

Single

Beastie Boys

Sabotage

Album: Ill Communication

Maya Jane Cole feat. Claudia Kane

Run to you

Single

Diet Cig

Night Terrors

Album: Do you wonder about me?

Jessy Lanza

Face

Single

Haszcara

Niemand der so redet

Album: Hautnah EP

Mouse on Mars

Daylight

Album: Dimensional People

Tom Misch & Yussef Dayes

Tidal Wave

Album: What Kinda Music